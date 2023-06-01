Payfare Mga Sweldo

Ang sahod ng Payfare ay mula $72,866 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $138,913 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Payfare. Huling na-update: 10/24/2025
