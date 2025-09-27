Direktoryo ng mga Kumpanya
Parker Hannifin
Parker Hannifin Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in United States package sa Parker Hannifin ay umabot sa $98.3K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Parker Hannifin. Huling na-update: 9/27/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Parker Hannifin
Software Engineer
Arizona City, AZ
Kabuuan bawat taon
$98.3K
Antas
2
Pangunahing Sahod
$89.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Parker Hannifin?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Sahod sa Internship

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Parker Hannifin in United States ay may taunang kabuuang bayad na $117,275. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Parker Hannifin para sa Inhinyero ng Software role in United States ay $89,250.

Iba pang Resources