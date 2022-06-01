Direktoryo ng mga Kumpanya
Parker Hannifin
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Parker Hannifin Mga Sweldo

Ang sahod ng Parker Hannifin ay mula $58,808 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales sa mababang hanay hanggang $236,175 para sa isang Siyentipiko ng Data sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Parker Hannifin. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $98.3K
Mechanical Engineer
Median $84K
Aerospace Engineer
$112K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Data Analyst
$79.6K
Siyentipiko ng Data
$236K
Hardware Engineer
$138K
Human Resources
$134K
Information Technologist (IT)
$80.4K
Materials Engineer
$115K
Disenyor ng Produkto
$152K
Manager ng Produkto
$147K
Program Manager
$118K
Project Manager
$77.4K
Sales
$58.8K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Parker Hannifin ay Siyentipiko ng Data at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $236,175. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Parker Hannifin ay $113,676.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Parker Hannifin

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Emerson
  • The Timken Company
  • DuPont
  • Flowserve
  • Leidos
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources