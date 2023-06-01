Parafin Mga Sweldo

Ang sahod ng Parafin ay mula $123,156 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Operations sa mababang hanay hanggang $210,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Parafin. Huling na-update: 10/13/2025
Sa Parafin, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
