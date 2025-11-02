Direktoryo ng mga Kumpanya
Papaya Global Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang median na Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in Poland package sa Papaya Global ay umabot sa PLN 336K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Papaya Global. Huling na-update: 11/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Kabuuan bawat taon
PLN 336K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Mga taon sa kumpanya
0-1 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5-10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Papaya Global in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 381,072. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Papaya Global para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in Poland ay PLN 336,240.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Papaya Global

