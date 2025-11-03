Direktoryo ng mga Kumpanya
Panzura
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manunulat ng Teknikal

  • Lahat ng Manunulat ng Teknikal na Sahod

Panzura Manunulat ng Teknikal Sahod

Ang average na Manunulat ng Teknikal kabuuang kompensasyon in Mexico sa Panzura ay mula MX$374K hanggang MX$533K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Panzura. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

MX$428K - MX$501K
Mexico
Karaniwang Range
Posibleng Range
MX$374KMX$428KMX$501KMX$533K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manunulat ng Teknikal mga submissions sa Panzura para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+MX$1.1M
Robinhood logo
+MX$1.69M
Stripe logo
+MX$381K
Datadog logo
+MX$666K
Verily logo
+MX$419K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Panzura?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manunulat ng Teknikal mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manunulat ng Teknikal sa Panzura in Mexico ay may taunang kabuuang bayad na MXMX$10,147,996. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Panzura para sa Manunulat ng Teknikal role in Mexico ay MXMX$7,112,268.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Panzura

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Snap
  • Uber
  • Tesla
  • Intuit
  • Lyft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources