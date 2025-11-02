Direktoryo ng mga Kumpanya
Pantone Benta Sahod

Ang average na Benta kabuuang kompensasyon in Japan sa Pantone ay mula ¥15.81M hanggang ¥23.02M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Pantone. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

¥18.15M - ¥20.68M
Japan
Karaniwang Range
Posibleng Range
¥15.81M¥18.15M¥20.68M¥23.02M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Pantone?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Pantone in Japan ay may taunang kabuuang bayad na ¥23,024,951. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Pantone para sa Benta role in Japan ay ¥15,805,263.

