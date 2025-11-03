Direktoryo ng mga Kumpanya
Panduit
Panduit Benta Sahod

Ang average na Benta kabuuang kompensasyon in Singapore sa Panduit ay mula SGD 51.9K hanggang SGD 73.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Panduit. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 58.8K - SGD 67K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 51.9KSGD 58.8KSGD 67KSGD 73.8K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Panduit?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Panduit in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 73,847. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Panduit para sa Benta role in Singapore ay SGD 51,943.

