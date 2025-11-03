Direktoryo ng mga Kumpanya
Pandora Group
Pandora Group Analista ng Cybersecurity Sahod

Ang average na Analista ng Cybersecurity kabuuang kompensasyon sa Pandora Group ay mula DKK 552K hanggang DKK 771K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Pandora Group. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

DKK 598K - DKK 724K
Denmark
Karaniwang Range
Posibleng Range
DKK 552KDKK 598KDKK 724KDKK 771K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Pandora Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Cybersecurity sa Pandora Group ay may taunang kabuuang bayad na DKK 771,013. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Pandora Group para sa Analista ng Cybersecurity role ay DKK 551,673.

