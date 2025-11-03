Direktoryo ng mga Kumpanya
Panda Health
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

Panda Health Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in India sa Panda Health ay mula ₹5.82M hanggang ₹8.45M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Panda Health. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹6.6M - ₹7.67M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹5.82M₹6.6M₹7.67M₹8.45M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Inhinyero ng Software mga submissions sa Panda Health para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Panda Health?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Panda Health in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹8,451,241. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Panda Health para sa Inhinyero ng Software role in India ay ₹5,823,545.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Panda Health

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Netflix
  • Google
  • Intuit
  • Apple
  • Airbnb
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources