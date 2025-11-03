Panasonic Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Panasonic ay mula $108K bawat year para sa L1 hanggang $168K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $156K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Panasonic. Huling na-update: 11/3/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
