Panasonic Accountant Sahod

Ang average na Accountant kabuuang kompensasyon in Japan sa Panasonic ay mula ¥4.16M hanggang ¥6.06M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Panasonic. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

¥4.78M - ¥5.45M
Japan
Karaniwang Range
Posibleng Range
¥4.16M¥4.78M¥5.45M¥6.06M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Panasonic?

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Accountant sa Panasonic in Japan ay may taunang kabuuang bayad na ¥6,064,877. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Panasonic para sa Accountant role in Japan ay ¥4,163,178.

