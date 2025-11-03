Direktoryo ng mga Kumpanya
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Manager ng Programang Teknikal Sahod

Ang median na Manager ng Programang Teknikal kompensasyon in United States package sa Palo Alto Networks ay umabot sa $180K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Palo Alto Networks. Huling na-update: 11/3/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Palo Alto Networks
Technical Program Manager
Santa Clara, CA
Kabuuan bawat taon
$180K
Antas
8
Pangunahing Sahod
$125K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$15K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Programang Teknikal sa Palo Alto Networks in United States ay may taunang kabuuang bayad na $340,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Palo Alto Networks para sa Manager ng Programang Teknikal role in United States ay $222,000.

Iba pang Resources