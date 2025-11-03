Palo Alto Networks Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang Arkitekto ng Solusyon kompensasyon in United States sa Palo Alto Networks ay mula $170K bawat year para sa Solution Architect hanggang $364K bawat year para sa Principal Solution Architect. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $357K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Palo Alto Networks. Huling na-update: 11/3/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Palo Alto Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
