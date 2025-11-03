Direktoryo ng mga Kumpanya
Palo Alto Networks
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Analista ng Cybersecurity

  • Lahat ng Analista ng Cybersecurity na Sahod

Palo Alto Networks Analista ng Cybersecurity Sahod

Ang median na Analista ng Cybersecurity kompensasyon package sa Palo Alto Networks ay umabot sa ₪503K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Palo Alto Networks. Huling na-update: 11/3/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Palo Alto Networks
Cybersecurity Analyst
Tel Aviv, TA, Israel
Kabuuan bawat taon
₪503K
Antas
hidden
Pangunahing Sahod
₪389K
Stock (/yr)
₪71.5K
Bonus
₪42.9K
Mga taon sa kumpanya
0-1 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2-4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Palo Alto Networks?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Palo Alto Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Palo Alto Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Analista ng Cybersecurity mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Cybersecurity sa Palo Alto Networks ay may taunang kabuuang bayad na ₪809,760. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Palo Alto Networks para sa Analista ng Cybersecurity role ay ₪516,426.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Palo Alto Networks

Kaugnay na mga Kumpanya

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources