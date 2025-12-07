Direktoryo ng mga Kumpanya
Palladium
Palladium Konsultant sa Pamamahala Sahod

Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in Saudi Arabia sa Palladium ay mula SAR 219K hanggang SAR 319K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Palladium. Huling na-update: 12/7/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$66.9K - $76.2K
Saudi Arabia
Karaniwang Range
Posibleng Range
$58.2K$66.9K$76.2K$84.8K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Konsultant sa Pamamahala mga submissions sa Palladium para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Ano ang mga antas ng karera sa Palladium?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Konsultant sa Pamamahala sa Palladium in Saudi Arabia ay may taunang kabuuang bayad na SAR 318,547. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Palladium para sa Konsultant sa Pamamahala role in Saudi Arabia ay SAR 218,663.

Iba pang Resources

