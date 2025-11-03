Direktoryo ng mga Kumpanya
Paisa
Paisa Inhinyero ng Kemikal Sahod

Ang average na Inhinyero ng Kemikal kabuuang kompensasyon in Venezuela sa Paisa ay mula VES 3.07M hanggang VES 4.29M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Paisa. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

VES 3.33M - VES 4.03M
Venezuela
Karaniwang Range
Posibleng Range
VES 3.07MVES 3.33MVES 4.03MVES 4.29M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Kemikal sa Paisa in Venezuela ay may taunang kabuuang bayad na VES 4,290,450. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Paisa para sa Inhinyero ng Kemikal role in Venezuela ay VES 3,069,891.

