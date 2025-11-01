Direktoryo ng mga Kumpanya
Paharpur Cooling Towers
Paharpur Cooling Towers Inhinyero ng Sibil Sahod

Ang average na Inhinyero ng Sibil kabuuang kompensasyon in India sa Paharpur Cooling Towers ay mula ₹5.53M hanggang ₹7.55M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Paharpur Cooling Towers. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹5.92M - ₹7.16M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹5.53M₹5.92M₹7.16M₹7.55M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Paharpur Cooling Towers?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Sibil sa Paharpur Cooling Towers in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹7,546,119. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Paharpur Cooling Towers para sa Inhinyero ng Sibil role in India ay ₹5,529,484.

