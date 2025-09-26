Direktoryo ng mga Kumpanya
Outbrain
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Software Engineering

  • Lahat ng Manager ng Software Engineering na Sahod

Outbrain Manager ng Software Engineering Sahod

Ang median na Manager ng Software Engineering kompensasyon in Israel package sa Outbrain ay umabot sa ₪458K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Outbrain. Huling na-update: 9/26/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Kabuuan bawat taon
₪458K
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Outbrain?

₪564K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Software Engineering sa Outbrain in Israel ay may taunang kabuuang bayad na ₪515,114. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Outbrain para sa Manager ng Software Engineering role in Israel ay ₪458,120.

