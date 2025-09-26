Direktoryo ng mga Kumpanya
Otus
Otus Disenyor ng Produkto Sahod

Ang average na Disenyor ng Produkto kabuuang kompensasyon in United States sa Otus ay mula $83.3K hanggang $114K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Otus. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$89.2K - $108K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$83.3K$89.2K$108K$114K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Otus?

Mga Madalas na Tanong

El paquete salarial más alto reportado para un Disenyor ng Produkto en Otus in United States tiene una compensación total anual de $113,680. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Otus para el puesto de Disenyor ng Produkto in United States es $83,300.

