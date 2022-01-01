Direktoryo ng mga Kumpanya
OTTO
OTTO Mga Sweldo

Ang sahod ng OTTO ay mula $52,290 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $89,919 para sa isang Siyentipiko ng Data sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng OTTO. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $73.7K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $89.9K
Data Analyst
$52.3K

Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại OTTO là Siyentipiko ng Data với tổng thu nhập hàng năm là $89,919. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại OTTO là $73,671.

