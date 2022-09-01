Direktoryo ng mga Kumpanya
Otter.ai
    Otter.ai is a Los Altos, California-based technology company that develops speech to text transcription and translation applications using artificial intelligence and machine learning.

    https://otter.ai
    2016
    90
    $10M-$50M
