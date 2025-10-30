Direktoryo ng mga Kumpanya
Orsted
Orsted Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Poland package sa Orsted ay umabot sa PLN 282K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Orsted. Huling na-update: 10/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kabuuan bawat taon
PLN 282K
Antas
L5
Pangunahing Sahod
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Orsted?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Orsted in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 320,208. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Orsted para sa Inhinyero ng Software role in Poland ay PLN 235,439.

