Orsted
Orsted Konsultant sa Pamamahala Sahod

Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in Poland sa Orsted ay mula PLN 228K hanggang PLN 325K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Orsted. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 261K - PLN 305K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 228KPLN 261KPLN 305KPLN 325K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Orsted?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Konsultant sa Pamamahala sa Orsted in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 324,687. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Orsted para sa Konsultant sa Pamamahala role in Poland ay PLN 227,558.

