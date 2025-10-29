Direktoryo ng mga Kumpanya
Orsted
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

Orsted Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon sa Orsted ay mula MYR 10.9K hanggang MYR 15.3K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Orsted. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

MYR 11.9K - MYR 13.8K
Malaysia
Karaniwang Range
Posibleng Range
MYR 10.9KMYR 11.9KMYR 13.8KMYR 15.3K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Siyentipiko ng Data mga submissions sa Orsted para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+MYR 247K
Robinhood logo
+MYR 379K
Stripe logo
+MYR 85.2K
Datadog logo
+MYR 149K
Verily logo
+MYR 93.7K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Orsted?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Siyentipiko ng Data mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Orsted ay may taunang kabuuang bayad na MYR 15,329. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Orsted para sa Siyentipiko ng Data role ay MYR 10,950.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Orsted

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Apple
  • Flipkart
  • Stripe
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources