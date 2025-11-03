Direktoryo ng mga Kumpanya
OroCommerce
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

OroCommerce Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Poland sa OroCommerce ay mula PLN 229K hanggang PLN 313K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng OroCommerce. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 245K - PLN 296K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 229KPLN 245KPLN 296KPLN 313K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Inhinyero ng Software mga submissions sa OroCommerce para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa OroCommerce?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa OroCommerce in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 312,532. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa OroCommerce para sa Inhinyero ng Software role in Poland ay PLN 229,010.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa OroCommerce

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Dropbox
  • Amazon
  • Coinbase
  • Netflix
  • Airbnb
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources