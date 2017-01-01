Direktoryo ng mga Kumpanya
Orient Paper Mill
    Orient Paper Industries Limited focuses on delivering shareholder value by producing innovative and sustainable paper products, with a commitment to purposeful paper-making for a brighter future.

    1939
    720
    $100M-$250M
