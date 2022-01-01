Direktoryo ng mga Kumpanya
Onfido Mga Sweldo

Ang sahod ng Onfido ay mula $110,740 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $195,601 para sa isang Manager ng Data Science sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Onfido. Huling na-update: 11/28/2025

Manager ng Produkto
Median $158K
Inhinyero ng Software
Median $118K
Serbisyo sa Customer
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Manager ng Data Science
$196K
Siyentipiko ng Data
$128K
Benta
$127K
Manager ng Inhinyeryang Software
$122K
Manager ng Programang Teknikal
$121K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Onfido, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Onfido ay Manager ng Data Science at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $195,601. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Onfido ay $124,615.

Iba pang Resources

