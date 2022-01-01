Direktoryo ng mga Kumpanya
OneTrust
OneTrust Mga Sweldo

Ang sahod ng OneTrust ay mula $11,914 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Rekruter sa mababang hanay hanggang $323,000 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng OneTrust. Huling na-update: 11/28/2025

Inhinyero ng Software
Median $190K
Manager ng Inhinyeryang Software
Median $323K
Disenyer ng Produkto
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Accountant
$69.7K
Pag-unlad ng Korporasyon
$232K
Serbisyo sa Customer
$117K
Tagumpay ng Customer
$62.5K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$72.9K
Konsultant sa Pamamahala
$63.2K
Marketing
$224K
Operasyon ng Marketing
$90.5K
Manager ng Proyekto
Median $135K
Rekruter
$11.9K
Benta
$159K
Inhinyero ng Benta
$121K
Manager ng Technical Account
$97.5K
Manager ng Programang Teknikal
$112K
Venture Capitalist
$62.3K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa OneTrust, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa OneTrust ay Manager ng Inhinyeryang Software na may taunang kabuuang bayad na $323,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa OneTrust ay $106,218.

