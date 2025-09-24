Direktoryo ng mga Kumpanya
OneMarketData
OneMarketData Recruiter Sahod

Ang average na Recruiter kabuuang kompensasyon in Armenia sa OneMarketData ay mula AMD 5.5M hanggang AMD 7.53M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng OneMarketData. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AMD 5.95M - AMD 7.07M
Armenia
Karaniwang Range
Posibleng Range
AMD 5.5MAMD 5.95MAMD 7.07MAMD 7.53M
Karaniwang Range
Posibleng Range

AMD 61.98M

Ano ang mga antas ng karera sa OneMarketData?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Recruiter at OneMarketData in Armenia sits at a yearly total compensation of AMD 7,525,284. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMarketData for the Recruiter role in Armenia is AMD 5,496,729.

Iba pang Resources