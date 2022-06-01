Direktoryo ng mga Kumpanya
OneMain Financial
OneMain Financial Mga Sweldo

Ang sahod ng OneMain Financial ay mula $85,425 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $211,050 para sa isang Financial Analyst sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng OneMain Financial. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Manager ng Produkto
Median $127K
Siyentipiko ng Data
Median $150K
Business Analyst
Median $187K

Inhinyero ng Software
Median $86.8K
Corporate Development
$101K
Data Analyst
$85.4K
Financial Analyst
$211K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa OneMain Financial ay Financial Analyst at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $211,050. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa OneMain Financial ay $127,000.

