OneMagnify Mga Sweldo

Ang sahod ng OneMagnify ay mula $69,650 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Data sa mababang hanay hanggang $115,000 para sa isang Siyentipiko ng Data sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng OneMagnify. Huling na-update: 11/28/2025

Siyentipiko ng Data
Median $115K
Analista ng Negosyo
$106K
Analista ng Data
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Inhinyero ng Software
$106K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa OneMagnify ay Siyentipiko ng Data na may taunang kabuuang bayad na $115,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa OneMagnify ay $106,149.

