Direktoryo ng mga Kumpanya
Okta
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Okta Mga Sweldo

Ang sahod ng Okta ay mula $66,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Administrative Assistant sa mababang hanay hanggang $868,333 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Okta. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Software Engineer 1 $173K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $221K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Manager ng Software Engineering
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Manager ng Produkto
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Produktong Marketing Maneher

Sales Engineer
Median $220K
Sales
Median $195K
Solution Architect
Median $213K

Cloud Security Architect

Technical Program Manager
Median $220K
Disenyor ng Produkto
Median $143K

UX Disayner

Information Technologist (IT)
Median $185K
Business Operations
Median $240K
Business Analyst
Median $257K
Customer Service
Median $150K
Program Manager
Median $249K
Recruiter
Median $166K
Administrative Assistant
Median $66K
Accountant
$310K

Technical Accountant

Business Operations Manager
$210K
Business Development
$76.5K
Chief of Staff
$169K
Customer Success
$149K
Data Analyst
$213K
Siyentipiko ng Data
$206K
Financial Analyst
$221K
Human Resources
$184K
Legal
$214K
Project Manager
$149K
Cybersecurity Analyst
$145K
Technical Account Manager
$141K
Technical Writer
Median $144K
UX Researcher
$269K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

33.4%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Okta, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.4% nag-vest sa 1st-TAON (33.40% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

No cliff

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Okta, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

No cliff

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Okta ay Manager ng Software Engineering at the Sr. Director level na may taunang kabuuang bayad na $868,333. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Okta ay $216,781.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Okta

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources