Notion Mga Sweldo

Ang sahod ng Notion ay mula $53,499 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales sa mababang hanay hanggang $531,500 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Notion. Huling na-update: 10/23/2025

Inhinyero ng Software
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Pul-Stak Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $186K
Disenyor ng Produkto
Median $440K

Manager ng Produkto
Median $395K
Accountant
$90.5K
Business Operations Manager
$226K
Business Analyst
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Human Resources
$70K
Marketing
$175K
Program Manager
$187K
Recruiter
$209K
Sales
$53.5K
Manager ng Software Engineering
$128K
Total Rewards
$186K
UX Researcher
$170K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Notion, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

10 years post-termination exercise window.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Notion ay Inhinyero ng Software at the L4 level na may taunang kabuuang bayad na $531,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Notion ay $196,000.

