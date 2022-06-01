Notified Mga Sweldo

Ang sahod ng Notified ay mula $71,354 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software in Lithuania sa mababang hanay hanggang $86,240 para sa isang Project Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Notified. Huling na-update: 10/23/2025
