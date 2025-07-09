Direktoryo ng mga Kumpanya
Nothing Something Mga Sweldo

Ang sahod ng Nothing Something ay mula $12,979 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter in Chile sa mababang hanay hanggang $140,700 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Nothing Something. Huling na-update: 10/23/2025

Recruiter
$13K
Inhinyero ng Software
$141K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Nothing Something ay Inhinyero ng Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $140,700. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Nothing Something ay $76,839.

