NortonLifeLock Mga Sweldo

Ang sahod ng NortonLifeLock ay mula $21,883 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software in India sa mababang hanay hanggang $273,360 para sa isang Program Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng NortonLifeLock. Huling na-update: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $200K
Business Analyst
$157K

Business Development
$159K
Customer Service
$194K
Data Science Manager
$233K
Siyentipiko ng Data
$71.8K
Financial Analyst
$141K
Marketing
$189K
Marketing Operations
$85.4K
Disenyor ng Produkto
Median $109K
Program Manager
$273K
Project Manager
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Manager ng Software Engineering
$152K
Solution Architect
$239K
Technical Program Manager
$209K
Iskedyul ng Vesting

30%

TAON 1

30%

TAON 2

40%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa NortonLifeLock, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 30% nag-vest sa 1st-TAON (30.00% taunan)

  • 30% nag-vest sa 2nd-TAON (30.00% taunan)

  • 40% nag-vest sa 3rd-TAON (40.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa NortonLifeLock ay Program Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $273,360. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa NortonLifeLock ay $154,087.

