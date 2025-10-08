Direktoryo ng mga Kumpanya
Noon Backend Software Inhinyero Sahod sa Greater Cairo

Ang median na Backend Software Inhinyero kompensasyon in Greater Cairo package sa Noon ay umabot sa EGP 1.25M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Noon. Huling na-update: 10/8/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Kabuuan bawat taon
EGP 1.25M
Antas
L1
Pangunahing Sahod
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
1 Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Noon?

EGP 7.92M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang EGP 1.48M+ (minsan EGP 14.84M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Backend Software Inhinyero sa Noon in Greater Cairo ay may taunang kabuuang bayad na EGP 1,251,828. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Noon para sa Backend Software Inhinyero role in Greater Cairo ay EGP 1,246,946.

Iba pang Resources