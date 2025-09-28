Direktoryo ng mga Kumpanya
Nikola Motor
Nikola Motor Manager ng Produkto Sahod

Ang median na Manager ng Produkto kompensasyon in United States package sa Nikola Motor ay umabot sa $180K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Nikola Motor. Huling na-update: 9/28/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Nikola Motor
Product Manager
Phoenix, AZ
Kabuuan bawat taon
$180K
Antas
hidden
Pangunahing Sahod
$130K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
0-1 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5-10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Nikola Motor?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Nikola Motor in United States ay may taunang kabuuang bayad na $310,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Nikola Motor para sa Manager ng Produkto role in United States ay $210,000.

