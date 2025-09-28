Direktoryo ng mga Kumpanya
Nielsen
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

Nielsen Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Nielsen ay mula ₹1.72M bawat year para sa Software Engineer hanggang ₹6.7M bawat year para sa Principal Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹2.27M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Nielsen. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.03M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Tingnan 1 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas

₹13.95M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.61M+ (minsan ₹26.15M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Nielsen?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

أعلى حزمة راتب لوظيفة Inhinyero ng Software في Nielsen in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹6,700,199. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Nielsen لوظيفة Inhinyero ng Software in India هو ₹2,270,310.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Nielsen

Kaugnay na mga Kumpanya

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources