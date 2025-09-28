Nielsen Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Nielsen ay mula ₹1.72M bawat year para sa Software Engineer hanggang ₹6.7M bawat year para sa Principal Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹2.27M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Nielsen. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.03M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
