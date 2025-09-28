Nielsen Siyentipiko ng Data Sahod

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States sa Nielsen ay mula $111K bawat year para sa Data Scientist hanggang $122K bawat year para sa Senior Data Scientist. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $115K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Nielsen. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
