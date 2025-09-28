Direktoryo ng mga Kumpanya
Nielsen
Nielsen Data Science Manager Sahod

Ang average na Data Science Manager kabuuang kompensasyon in United States sa Nielsen ay mula $159K hanggang $227K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Nielsen. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$182K - $213K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$159K$182K$213K$227K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa Nielsen?

