Nielsen Business Analyst Sahod

Ang Business Analyst kompensasyon in United States sa Nielsen ay umabot sa $93.5K bawat year para sa Business Analyst. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $65.5K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Nielsen. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***