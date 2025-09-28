Direktoryo ng mga Kumpanya
NICE
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Venture Capitalist

  • Lahat ng Venture Capitalist na Sahod

NICE Venture Capitalist Sahod

Ang average na Venture Capitalist kabuuang kompensasyon in India sa NICE ay mula ₹476K hanggang ₹652K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NICE. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹516K - ₹612K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹476K₹516K₹612K₹652K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Venture Capitalist mga submissions sa NICE para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₹13.95M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.61M+ (minsan ₹26.15M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa NICE?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Venture Capitalist mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

NICE in India میں Venture Capitalist کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹651,692 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
NICE میں Venture Capitalist کردار in India کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹476,018 ہے۔

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa NICE

Kaugnay na mga Kumpanya

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources