NICE Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa NICE ay mula $92.3K bawat year para sa Software Engineer hanggang $218K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $128K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NICE. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo