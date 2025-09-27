Direktoryo ng mga Kumpanya
Nextuple
Nextuple Program Manager Sahod

Ang average na Program Manager kabuuang kompensasyon in India sa Nextuple ay mula ₹4.41M hanggang ₹6.02M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Nextuple. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹4.73M - ₹5.71M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹4.41M₹4.73M₹5.71M₹6.02M
Karaniwang Range
Posibleng Range

₹13.95M

Ano ang mga antas ng karera sa Nextuple?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Program Manager sa Nextuple in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹6,023,383. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Nextuple para sa Program Manager role in India ay ₹4,413,686.

