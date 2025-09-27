Direktoryo ng mga Kumpanya
NextRoll
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

NextRoll Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa NextRoll ay mula $155K bawat year para sa EIC2 hanggang $190K bawat year para sa EIC3. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $180K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NextRoll. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
EIC1
Junior Software Engineer(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa NextRoll?

Mga Madalas na Tanong

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Inhinyero ng Software bij NextRoll in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $213,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NextRoll voor de Inhinyero ng Software functie in United States is $180,000.

Itinampok na Trabaho

Iba pang Resources