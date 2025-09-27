NextRoll Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa NextRoll ay mula $155K bawat year para sa EIC2 hanggang $190K bawat year para sa EIC3. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $180K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NextRoll. Huling na-update: 9/27/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
