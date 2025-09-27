NextRoll Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa NextRoll ay umabot sa $221K bawat year para sa EIC4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $232K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NextRoll. Huling na-update: 9/27/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
