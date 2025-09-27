Direktoryo ng mga Kumpanya
Nexton
Nexton Copywriter Sahod

Ang average na Copywriter kabuuang kompensasyon in Argentina sa Nexton ay mula ARS 15.77M hanggang ARS 21.97M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Nexton. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

ARS 16.9M - ARS 19.9M
Argentina
Karaniwang Range
Posibleng Range
ARS 15.77MARS 16.9MARS 19.9MARS 21.97M
Karaniwang Range
Posibleng Range

ARS 192.55M

Ano ang mga antas ng karera sa Nexton?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Copywriter sa Nexton in Argentina ay may taunang kabuuang bayad na ARS 21,965,588. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Nexton para sa Copywriter role in Argentina ay ARS 15,770,166.

