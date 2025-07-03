Direktoryo ng mga Kumpanya
Newfire Global Partners
Newfire Global Partners Mga Sweldo

Ang sahod ng Newfire Global Partners ay mula $29,001 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter in Ukraine sa mababang hanay hanggang $65,124 para sa isang Inhinyero ng Software in Brazil sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Newfire Global Partners. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Recruiter
$29K
Inhinyero ng Software
$65.1K
Mga Madalas na Tanong

El rol amb millor retribució reportat a Newfire Global Partners és Inhinyero ng Software at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $65,124. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Newfire Global Partners és $47,063.

